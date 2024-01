Lunedì 1 Gennaio 2024, 22:16 - Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio, 06:15

FOLIGNO - Il Capodanno in piazza San Domenico fa 6mila. Tante, e c’erano tutte, le persone autorizzate a prender parte agli eventi che hanno segnato il passaggio di testimone tra l’anno vecchio e quello nuovo. A queste vanno aggiunge le centinaia di persone che hanno gravitato in zona rimanendo, obbligatoriamente, al di fuori del perimetro autorizzato. Ed anche quest’anno ha vinto la festa visto che episodi rilevanti in città, tanto in centro, quanto nelle periferie, non sono stati registrati. Il brindisi al centro del mondo, la due giorni del “Paiper New Year 2024” che, partita sabato, ha fatto festeggiare il Capodanno più lungo. La location è stata quella di piazza san Domenico per entrambe le giornate. I performes di sabato sera sono stati: Moà, Roberto Giglioni, Bandiera Gialla, La Valigia dell’Artista, Victoria, Defilè Cabò. Domenica sera, quando la festa ha raggiunto il suo culmine sul mega palco sono saliti Radio Paiper, Moà, Victoria. Si è poi passati alla fase after midnight con i mitici Boney M., CarlinoMix, Luca mammoli, Carlo Marini, Le Paiperine. “Per realizzare questo evento – spiega Carlo Delicati patron del Paiper – sono stati impiegati quasi 150 kw di energia. È stato messo in funzione un impianto audio da 100.000 watt, effetti luce e proiezioni artistiche. Il tutto per creare un grande spettacolo e accogliere alla rande i Boney M., il gruppo che insieme agli Abba, ha fatto la storia della eurodisco negli anni Settanta. Dopo una lunga trattativa la International-Artist ha concesso la data in esclusiva nazionale al Paiper, nonostante – prosegue - l’insistenza degli organizzatori del capodanno in Calabria che li volevano a Crotone. Siamo riusciti anche quest’anno a dare alla nostra città ospiti di rilevanza internazionale, per far si che la terza città dell’Umbria continui a godere a Capodanno di uno spettacolo unico ed irripetibile. E così è stato”. Capodanno più lungo è stato un successo ed ha dimostrato ancora una volta come la città sia in grado di realizzare ed accogliere venti di grandissima portata e dal vasto richiamo di pubblico. Il tutto coordinato dal Comune che ha realizzato un pacchetto di ben 70 eventi. Tutti si sono svolti in maniera lineare e senza problematiche di sorta grazie alla macchia organizzativa che, composta da diverse esperienze, è riuscita ad andare a sintesi. Un impegno che, come detto, ha al suo vertice il Comune e coinvolge tante associazioni ciascuna delle quali, come per il Paiper, hanno saputo dare in forme e in modi diversi il proprio meglio. Anche l’impegno delle forze dell’ordine, dei sanitari, dei volontari e di tutti gli altri protagonisti è stato davvero speciale per garantire un sereno svolgimento di tutte le manifestazioni. “Il Paiper happy new year 2024 – dice ancora Carlo Delicati – è stato una grande impegno ma anche questa volta, tutti insieme, siamo riusciti a realizzare qualcosa di davvero grande, particolarmente unico ed in esclusiva nazionale per Foligno. È stata davvero una bella festa ed ora siamo pronti a ripartire con nuovi progetti. Cosa bolle in pentola? Qualcosa c’è ma non posso – conclude – anticipare nulla”. I prossimi appuntamenti del programma delle festività natalizie proseguirà venerdì 5 a Sant’Eraclio con “Foligno, una città in dono”, ore 18, visita guidata gratuita al Castello di Sant’Eraclio Info e prenotazioni: info@centroguideumbria.it – 075.815227 – 0742.354459 a cura di Comune di Foligno e Centro Guide Umbria. Poi alle 20, sempre a Sant’Eraclio “Befana in piazza” a cura delle associazioni di Sant’Eraclio. Si passa a sabato 6, giorno dlel’Epifania, con “Foligno, una città in dono” alle 15.30 visita guidata gratuita, via dei Monasteri e i luoghi di fede: il Monastero di Sant’Anna Info e prenotazioni: info@centroguideumbria.it – 075.815227 – 0742.354459. Quindi dalle 16.30 alle 19.30 Anghelos Natività Barocca, Oratorio del Crocifisso, e dalle 18, a Palazzo Candiotti “Young Jazz-Moult Festival”.