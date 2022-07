Foligno, addio Vincenzo Trabalza storico commerciante del centro. Fu uno dei fondatori dell’Associazione Commercianti

FOLIGNO - “Con la scomparsa di Vincenzo Trabalza, storico commerciante, perdiamo una grande persona, un punto di riferimento per la città e il commercio e per la stessa Confcommercio. Perdiamo una grande persona e un precursore del settore elettrodomestici e non soltanto”. A dirlo è Aldo Amoni, presidente di Confcommercio commentando la notizia della scomparsa. A Foligno tutti ricordano lo storico negozio di Corso Cavour dove tantissime persone, almeno una volta, sono andate a cercare, e magari a comperare, un elettrodomestico, un televisore, batterie, torce ed ogni altro prodotto di settore. In quei locali non si andava solo per cercare prodotti ma si andava anche per scambiare due chiacchiere con Vincenzo Trabalza che non si tirava mai indietro. La sua lunga esperienza di commerciante che aveva scelto il centro come vetrina, lo aveva portato ad essere un punto di riferimento non soltanto a livello locale. Trabalza riusciva infatti a richiamare, sia per doti umane che per scelta e qualità dei prodotti, anche clienti da fuori territorio e da fuori regione. “In Confcommercio – ricorda Aldo Amoni – è stato attivo al punto di esser stato uno dei fondatori dell’Associazione Commercianti Foligno ed uno dei principali sostenitori dell’acquisto della sede. Non lo dimenticheremo mai così come non scorderemo il suo spessore di uomo e di commerciante. Esprimo a nome mio e della Confcommercio la vicinanza alla famiglia Trabalza colpita da questo lutto”.