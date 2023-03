Foligno, abbandona due gatti e lascia una lettera: situazione di difficoltà e necessità o nuova modalità per disfarsi dei felini?

FOLIGNO - “Scusatemi, oggi questi micetti non posso più tenerli. Li ho aiutati a superare autunno inverno… Hanno quasi un anno. Vi prego, aiutateli. Vi prego”. Sono alcuni dei passaggi contenuti in una lettera anonima, scritta di proprio pugno da chi l’ha composta e lasciata, insieme a due trasportini con i gatti dentro, in prossimità dell’oasi felina “La Piccola Corte dei Miracoli” a Foligno. Sul punto interviene Paolo Vetturini che coordina i volontari che si occupano dell’Oasi Felina. “Vogliamo rintracciare – dice Vetturini – la persona che ha lasciato quei gatti in prossimità della struttura. E vogliamo farlo per capire i contorni dell’intera vicenda. Se ci fermiamo alla lettera, lasciata insieme a gatti e un sacchetto di cibo, siamo in presenza di un abbandono per necessità che è e resta un fatto e un comportamento comunque non giustificabile. Nella lettera si legge anche che la persona che li ha lasciati sostiene di aver perso casa e lavoro e che quindi si trova costretta a spostarsi in altra parte d’Italia. In conseguenza di ciò non potrà più occuparsene. Ci appelliamo a questa persona – prosegue – affinché si faccia avanti per parlare, per capire e per spiegare che ci sono i giusti comportamenti da seguire e le regole da rispettare. Ma auspichiamo un confronto anche per poter capire se ciò che è accaduto è davvero un abbandono per necessità o se invece si è in presenza di un modo subdolo per abbandonare due gatti. Non sappiamo se sia l’una o altra ipotesi e proprio per questo vogliamo capire. Resta il fatto che gli abbandoni sono fatti comunque gravi e nemmeno la “necessità” può essere elemento per giustificarli. In questo tipo di casi ci sono modalità che vanno seguite per giungere alla migliore soluzione – conclude - delle diverse vicende”. Al momento, come spiegano dall’Oasi Felina “La Piccola Corte dei Miracoli” qualcosa che non quadra e che va approfondito c’è. Infatti, nella pagina Facebook dell’Oasi Felina “La Piccola Corte dei Miracoli” si legge: “Non ci sono parole, nel 2023 ancora riusciamo a fare questo abbandonareeeee Primo abbandono della primavera, organizzato bene bene dal gentiluomo che questa mattina alle 5:20 li ha lasciati davanti al nostro cancello come pacchetti e se ne è andato… è venuto ben preparato coprendosi un po' il volto, nascondendo la targa posteriore della sua auto, spegnendo le luci. Lasciandoci un biglietto per pulirsi un pò la coscienza insieme ad un sacchetto di croccantini . Inutile dire che i mici sono spaventati e spaesati specialmente quella/o più grande”. Insomma il dubbio è questo: reale, e comunque non giustificabile, abbandono per necessità o, invece, una sorta, per così dire, di “furbata” viste anche le modalità con cui è stata realizzata? Al momento impossibile rispondere. Di certo dalla “Piccola Corte dei Miracoli” annunciano la presentazione di una denuncia che sarà corredata dai filmati catturati dalle telecamere a tutela della struttura che hanno registrato i fatti.