Orvieto, turisti fanno fermare dai carabinieri giovane che stava danneggiando le fioriere

ORVIETO I carabinieri hanno denunciato un 18enne per danneggiamento aggravato. La sera scorsa alcuni turisti, che in questi giorni affollano la città di Orvieto, hanno segnalato ad una pattugli in transito sul corso che un giovane stava danneggiando alcuni vasi dinanzi ad un esercizio commerciale. La pattuglia, raccolta la segnalazione, nel dirigersi sul luogo individuava il giovane che alla vista dei militari cercava di darsi alla fuga ma veniva prontamente raggiunto e bloccato. Il giovane 18enne, di nazionalità tunisina, veniva preso in consegna dai militari ed accompagnato presso gli uffici per la relativa denuncia.