Filarmonica Umbra, il pianoforte e il mondo delle favole sono i protagonisti del prossimo concerto, con il Duo Pollice

TERNI Tra gli eventi in città, la Filarmonica Umbra annuncia una nuova data della stagione concertistica, quella del 7 aprile, quando alle 17:30, al teatro Secci, si terrà un concerto per pianoforte in una chiave originale: “Musica da favola”, con il Duo Pollice e Alberto Batisti. Insieme alla musica di Ravel, Respighi e Saint-Saëns, suonata da Aurelio e Paolo Pollice, infatti, Il musicologo Batisti sceglierà alcuni brani letterari alla ricerca del mondo delle favole, che si intonano con i brani proposti, da leggere tra una composizione e l’altra; che si tratti di Esopo, Fedro, La Fontaine o delle storie amatissime di Disney, «Nella favola c'è la fantasia, ci sono i bambini, ci sono gli animali nella più grande tradizione; c’è l’idea che in un francobollo si possa raccontare qualcosa di molto serio, con la scusa di uno scherzo e di una battuta si possa trovare una verità profonda» come spiega Paolo Pollice. I due musicisti sono affermati concertisti e collaborano con emittenti come Radio 3, mentre il musicologo è anche critico musicale, docente di alta formazione e giornalista del settore.

