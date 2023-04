Ferentillo ricorda il giovane ingegnere scomparso che progettò la passerella del borgo

Una targa, a Ferentillo, in quel ponte che collega i due borghi, Matterella e Precetto, in ricordo di Alessandro Angelella, l'ingegnere ternano di 34 anni scomparso appena poco più di un anno fa a causa di una di quelle malattie che non lasciano scampo. E nei giorni scorsi si è celebrata, nel piccolo paese della Valnerina, una cerimonia voluta fortemente dallo studio di Ingegneria e ricerca Corradi di Terni, dove Alessandro lavorava, ma anche dal Comune di Ferentillo, la sindaca Elisabetta Cascelli, in primis.

Alessandro Angelella di quel ponte, una passarella ciclopedonale sul Nera, infatti ne è stato uno dei progettisti e di questo ne andava davvero fiero. «E' stata davvero una bellissima cerimonia ed io voglio ringraziare la famiglia Corradi, il sindaco di Ferentillo, la dottoressa Cascelli e tutti i presenti - ha detto il papà dell'ingegnere scomparso - Alessandro era orgoglioso di quel ponte e noi allora abbiamo partecipato attivamente a questa giornata di ricordo. Chi attraverserà il paese di Ferentillo vedrà la targa, e il nome di mio figiio giungerà nei cuori di viandanti e turisti. Insomma, anche questo per noi rappresenterà un pur minimo sollievo».