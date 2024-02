Vittoria Ferdinandi candidata sindaco del centronistra a Perugia: «Bellisima responsabilità. E' il tempo del coraggio. Città ripiegata su se stessa»

Vittoria Ferdinandi è ufficialmente il candidato del centrosinistra a Perugia per la corsa a sindaco. Lo ha confermato la stessa Ferdinandi uscendo dal vertice di palazzo Cesaroni dove ha incontrato, stamattina, il tavolo di Patto Avanti. Mancavano i rappresentanti del Psi. «E' una reponsabilità bellissima- ha detto sorridendo in piazza Italia scortata da Francesca Tizi (M5S) e Tommaso Bori (Pd)- E' il momento del coraggio. Va rimessa al centro del confronto la città e il dialogo con i cittadini. Oggi è una bella giornata, non c'è paura di cadere. Va ridato slancio a una città ripiegata su se stessa, me lo hanno detto i tanti incontrati nel mio lavoro».

Un Patto Avanti riunisce Pd, M5s, Avs, Psi, Civici umbri, Demos e la costituenda Formazione civica per la sanità pubblica (presenterà una lista per palazzo dei Priori). Vittoria Ferdinandi è impegnata nel mondo del sociale ed è direttrice del ristorante- centro polifunzionale "Numero zero" che, a Perugia, impiega un gruppo di ragazzi e ragazze che soffrono di disturbi mentali. È Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.

Al momento gli altri candidati a sindaco per le elezioni comunali dell'8 e 9 giugno sono Margherita Scoccia per il centrodestra-civici, assessore all'Ubanistica della seconda giunta Romizi; Davide Baiocco per Alternativa Popolare, Massimo Monni con Perugia Merita, Giacomo Leonelli con Pensa Perugia e Leonardo Caponi per il Partito Comunista.