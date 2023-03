Sabato 25 Marzo 2023, 12:16 - Ultimo aggiornamento: 12:43

Matilde Celentano, medico più volte consigliere comunale di Fratelli d'Italia, è la candidata sindaco per lo schieramento di centrodestra.

L'ufficializzazione oggi nella conferenza stampa per presentare lo "SPAZIOnline" della Federazione Fratelli d'Italia di Latina, con i vertici locali del partito e collegamenti on line con ministri e parlamentari. Anche se fino a ieri sera le altre forze politiche della coalizione hanno continuato a ribadire che ci vuole ancora un po' di tempo, che ci sono ancora aspetti da limare. Di fatto, la Celentano si sta già muovendo come candidata.

LA COALIZIONE

Intanto ieri ha tenuto banco anche l'appello del senatore Nicola Calandrini, segretario provinciale di FdI, all'ex sindaco, Vincenzo Zaccheo (seppure la sua nota era rivolta a tutte le componenti del centrodestra), per ricomporre prima della campagna elettorale le frizioni dopo l'esito delle elezioni 2021 quando Zaccheo era candidato sindaco e sfiorò l'elezione al primo turno, senza conquistarla. E ancora di più dopo le suppletive dell'autunno scorso che non riuscirono a ribaltare l'esito del voto.

«Abbiamo l'occasione di riportare il centrodestra al goveno di piazza del Popolo - scrive Calandrini - Rivolgo un appello a tutti gli amici del centrodestra: occorre l'esperienza e il contributo di personalità rilevanti nel tessuto sociale politico», nel quale «Vincenzo Zaccheo incarna una parte importante della storia politica della provincia». Per questo, «a Zaccheo e alla comunità umana e politica che egli rappresenta, rivolgo l'invito ad essere al nostro fianco in questo appuntamento - prosegue Calandrini - il riconoscimento va a lui e a "Latina nel Cuore", quella esperienza politico-amministrativa messa in campo in poche settimane dallo stesso Vincenzo Zaccheo e che ha raccolto il 10% dei voti. Si tratta di un grande patrimonio politico e di classe dirigente a cui naturalmente guardiamo».

È interessante notare come Calandrini sottolinei quel 10%, che fu raccolto dalla lista di Zaccheo: una percentuale notevole, che oggi, come in qualunque altra competizione elettorale, potrebbe rivelarsi essenziale. Un tentativo di portare in FdI quei voti? Probabile. Predisporre una lista di Zaccheo? Forse. Anche a fronte della ben nota circostanza che nel 2021 l'ex sindaco rappresentò l'unico candidato possibile, come ammisero vertici della coalizione, a fronte di veti incrociati su molti altri nomi. E oggi, il suo, di nome, torna ancora, stavolta inteso - sembra - come nume tutelare o padre spirituale della coalizione. E di quel 10%. L'iniziativa sembra però essere solo di FdI, non sembra che altre forze di coalizione ne siano state messe al corrente, e resta da vedere come la valutino.

IL RITORNO

Intanto, si muovono i candidati al Consiglio comunale. Ieri è stato il giorno del ritorno di Andrea Marchiella, ex capogruppo FdI in Consiglio comunale nella consiliatura 2016-2021. All'atto della ricandidatura nel 2021, fu costretto a un passo indietro, a causa della condanna definitiva a un anno per una vicenda giudiziaria legata a reati finanziari. Oggi ritorna, sempre in FdI, e aprirà la sua campagna elettorale lunedì alle 19 presso l'Hotel Europa. Sempre in FdI, Gianluca Di Cocco apre il suo point elettorale in viale Vittorio Veneto numero 16, e inaugura anche il suo sito web personale, www.gianlucadicocco.it in vista della tornata elettorale.