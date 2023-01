Elezioni, Elly Schlein a Terni : «Campo largo come in Emilia»

TERNI Elly Schlein arriva al Caos di Terni accompagnata dall'ex viceministra degli Esteri, Marina Sereni. Il tempo di un caloroso abbraccio con la parlamentare europea del PD Camilla Laureti, poi via subito in sala per entrare nel vivo della suo mini tour dell'Umbria. Dopo Terni di corsa a Perugia. La sinistra del PD a Terni serra le fila e fa il pieno di presenti, mostrando così il suo peso in vista delle elezioni comunali a maggio. L'ex sindaco Leopoldo Di Girolamo, l'ex senatore Gianluca Rossi, l'ex assessore Sandro Piermatti e l'ex assessore Francesca Malafoglia, tra i presenti al Caos per seguire l'intervento della Schlein, candidata alla segreteria del Pd. «Sono per il campo largo, come in Emilia-Romagna» , ha detto la Shelin in riferimento proprio all'appuntamento elettorale che si terrà a Terni tra qualche mese e rispetto al quale il centrosinistra sta cercando una quadra, non senza difficoltà.



«Sono venuto ad ascoltare Elly Schlein, perché - commenta il consigliere comunale di Senso Civico, Alessandro Gentiletti - parla di temi cari alla sinistra ecologista e si pone come una interlocutrice interessante delle nostre battaglie. Coltivo con determinazione il dialogo con tutte le forze del campo progressista , perché ritengo doveroso che alla nostra città sia data l'opportunità di avere a primavera una coalizione unita sui temi decisivi che possono rinnovarla, una coalizione forte e vincente. Per farlo è necessario accettare il confronto, senza pregiudizi».