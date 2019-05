Elezioni Europee, anche Orvieto sale sul Carroccio: la Lega primo partito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - La Rupe sale sul Carroccio. Alle Elezioni Europee la Lega infatti diventa il primo partito a Orvieto con il 34,34%, pari a 4.006 voti, seguito dal Partito democratico con il 26,97% (3.146) e dal M5S con 14,56% (1.698). Distanziata Forza Italia che si ferma al 6,5% (758) quasi raggiunta da FdI con il 6,2% (723). A seguire +Europa Pde con il 3,27% (382), Verdi 2,11% (246), Sinistra 2,11% (246), Partico Comunista 1,4% (163), Destre unite Casapound 0,89% (104), Partito animalista 0,56% (65), Popolari per l'Italia0,54% (63), Popolo della famiglia 0,31% (36), Partito Pirata 0,18% (21), Forza Nuova 0,007% (8). Affluenza al 75,32% (12.143 votanti) in leggero calo rispetto a cinque anni fa (76,86%).Il dato della Lega a Orvieto è in linea con il risultato nazionale e inferiore a quello registrato dal partito di Salvini in Umbria e nella provincia di Terni dove si attesta al 38%. Un exploit se si pensa che alle Europee di 5 anni fa la Lega racimolò all'ombra del Duomo appena 295 voti e alle Politiche del 2018 moltiplicò i consensi a 2.140 con un 18% che la fece diventare il terzo partito. Ora quei voti sono praticamente raddoppiati, una situazione che fa da contraltare a quella del M5S che passa dai 3.308 voti del marzo '18, che lo fecero diventare la prima forza politica in città con il 27,95%, a 1698, bottino inferiore anche ai 2346 voti delle Europee 2014 (19,5%). Impietoso per il Pd il confronto con le Europee di cinque anni fa dove raggiunse 5.696 voti pari al 47,47% ma in realtà i Dem tengono rispetto alle Politiche di un anno fa guadagnando anzi qualche decina di voti rispetto ai 3.076 di allora. Male Forza Italia che perde quasi la metà dei consensi in un anno mentre aumenta i consensi di circa 200 voti Fratelli d'Italia.Ora bisognerà vedere come il dato delle Europee si rifletterà sul voto amministrativo e se il risultato della Lega sarà traslato anche sulle Comunali. In tal caso sarebbe un grosso punto di vantaggio della candidata del centrodestra Roberta Tardani che, se dovessero essere confermati i voti presi dalla coalizione alle Europee, sarebbe a poche centinaia di voti dalla vittoria al primo turno. Ma qui le incognite delle molte liste civiche sono tante così come l'assenza dalla contesa del M5S rappresenta una variabile importante. Lo spoglio prenderà il via a partire dalle 14.