Effetto Green pass: 1300 vaccinati in Umbria tra sabato e domenica, da lunedì via alla terza dose

PERUGIA - Effetto Green Pass. Cresce in Umbria il numero di coloro che scelgono di vaccinarsi contro il Covid. Sono state infatti 1.324 le prime dosi somministrate tra sabato e domenica secondo quanto riporta il sito della Regione. Complessivamente sono state inoculate all'85,66% dei vaccinabili. Sono stati invece altri 1.595 ad avere completato il ciclo di vaccinazione, il 77,56% dei residenti. Attualmente in Umbria - sempre in base ai dati sul sito della Regione - sono disponibili 142.931 dosi.

E sarà attivo a partire da lunedì 20 settembre il punto vaccinale ospedaliero di Perugia situato al Centro Odontostomatologico Universitario al Polo Didattico di Medicina, per la somministrazione della terza dose, come stabilito dalla Regione Umbria. In particolare, verrà effettuata la cosiddetta dose addizionale, a completamento del ciclo vaccinale primario, rivolta ai pazienti “estremamente vulnerabili”.