Muore Cecilia Eroli, una vita insieme al marito Carlo.

NARNI Ha resistito solo sei mesi alla morte di suo marito: Cecilia Eroli, la figlia più piccola del marchese narnese Alessandro, se ne è andata oggi pomeriggio, 22 ottobre. Soffriva di un male complicato ma la sua tradizionale voglia di combattere era venuto meno quando era morto il marito Carlo Amati, avvocato, con trascorsi ai vertici della banca cittadina. Il suo ricovero in ospedale, deciso dai figli Alessandra e Lorenzo, è stato solo l’ultimo tentativo di far riprendere a Cecilia la voglia di vivere, una voglia che è stata condizionata anche dal particolare momento che vive il paese e la città. Così ha quasi deciso di andarsene, piano piano. La sua è stata una vita felice, coi figli e nipoti sempre intorno nella sua casa ternana e lo shock che l’ha avvolta quando è diventata vedova non le ha dato scampo: solo un anno fa aveva festeggiato ricorrenze insieme a tutta la sua famiglia, marito compreso. Aveva spento da poco ottantasei candeline in salute ed in allegria ed era cresciuta a Narni, insieme alle sorelle con le quali aveva stabilito un profondo legame, nel grande palazzo in Via Saffi, che ora è il museo della città. .

