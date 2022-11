Ducati mondiale, il ternano Simoncini al Quirinale dal Presidente Mattarella: «E' come si vede in tv, trasmette serenità»

«Una persona semplice e che trasmette grande serenità, proprio come appare in tv». Un incontro speciale oggi al Quirinale per l'ingegnere ternano Leonardo Simoncini, Coordinatore tecnico pista del team Corse della Ducati che insieme al neo campione del mondo della MotoGp è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Una bellissima esperienza. Il Presidente si è detto orgoglioso del connubio vincente moto italiana-pilota italiano. Il Quirinale un palazzo meraviglioso e vedere i Corazzieri è stata una grande emozione». All'incontro hanno partecipato anche l'amministratore delegato della Ducati, Claudio Domenicali, il direttore generale Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, il direttore sportivo Ducati Corse, Paolo Ciabatti, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il presidente della Federazione Motoristica Italiana, Giovanni Copioli, il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.