Perugia, dose quasi fatale: rischia la morte fra la gente

PERUGIA - «Per fortuna sono riuscito a convincerlo di non andare a farsi nei sotterranei, sennò era morto». Queste, le parole sentite in mezzo alla strada da persone sotto choc. Sotto choc per aver visto un ragazzo trentenne praticamente morto, a terra non molto distante dall’ingresso di un supermercato, in pieno pomeriggio.Salvato dall’arrivo provvidenziale dell’ambulanza e dei carabinieri, con il personale del 118 che a forza di dosi di narcan è riuscito a riportarlo alla vita. «Era blu, non si muoveva» racconta una donna con gli occhi sgranati.Le parole di cui sopra, la fortuna di non essere finiti nei parcheggi sotterranei dei condomini tra via Settevalli e via del Macello, sono quelle espresse da un amico che era con lui e che davvero se l’è vista brutta quando ha capito che l’amico era in overdose. Da quanto si apprende l’uomo viene dalla zona di Foligno.