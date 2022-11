Con la droga in auto e senza patente, denunciato trentenne

TERNI A conclusione di mirati accertamenti investigativi svolti nell’ambito di un’attività finalizzata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della sezione radiomobile hanno denunciatoper il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un trentenne del posto, ma di origine campana, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, fermato per un controllo alla guida del proprio veicolo in via Narni nella serata di ieri, sottoposto a perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di circa 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e della somma di 560euro, presunto provento dell’attività illecita di spaccio. La successiva perquisizione estesa al domicilio permetteva di rinvenire ulteriori 5,50 grammi della medesima sostanza, 0,5 grammi di hashish, materiale per il confezionamento dello stupefacente ed un bilancino di precisione. Le sostanze ed il materiale sono stati sottoposti a sequestro, così come la somma di denaro, mentre il veicolo utilizzato è stato sottoposto a fermo amministrativo in quanto l’uomo è, alla fine, risultato privo di patente di guida in quanto revocata.