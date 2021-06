Draghi a pranzo al ristorante a Città della Pieve con la moglie

CITTA' DELLA PIEVE - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, assieme alla moglie Serenella, ha pranzato nei tavoli all'aperto di un ristorante del centro storico di Città della Pieve, suscitando stupore tra gli altri commensali presenti nel locale. Dopo aver partecipato alla Festa dell'Arma dei carabinieri che si è svolta in mattinata a Roma, il premier è arrivato nel borgo umbro intorno alle 14, per poi dirigersi verso il ristorante.

Accompagnato dagli uomini della scorta, il presidente con la moglie hanno prima salutato il proprietario del locale e i camerieri per poi mettersi seduti al tavolo, riservato nella veranda esterna che dà sulla strada che porta verso il duomo. Negli altri tavoli alcuni turisti che hanno raggiunto Città della Pieve.

«E' bello vedere un presidente del Consiglio che si comporta come un normale cittadino», il commento di una coppia di mezza età che si è trovata a passare davanti al locale poco dopo l'arrivo del premier. Che con ogni probabilità trascorrerà anche questo fine settimana nella sua casa alle porte del paese.