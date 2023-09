Don Antonio Coluccia alla Comunità Incontro di Amelia per ricordare Don Pierino e l’inizio del progetto comunitario

Mercoledì 27 Settembre 2023, 20:20

È stato don Antonio Coluccia - prete e uomo coraggioso, definito “Il prete antispaccio di San Basilio”, una delle piazze più contese e pericolose del narcotraffico a Roma, che vive da tempo sotto scorta - a officiare la santa messa in ricordo di don Pierino Gelmini. Era il 27 settembre 1979 quando don Pierino con una manciata di figli dell’amore, come li chiamava, arrivò da Roma a Molino Silla, all’epoca un casale sperduto e diroccato. Si ritrovarono all’ora di cena a mangiare pane, mortadella e mele. Un pasto semplice, ma pieno di significato, che da allora ogni anno si ripete per onorare l’impegno di don Pierino nella lotta alla droga. Nel video di Claudia Sensi la dichiarazione di don Antonio Coluccia.