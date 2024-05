Il Cannara ritrova l’Eccellenza

BASTIA UMBRA - Il Cannara si aggiudica lo spareggio per salire in Eccellenza, battendo la Pontevecchio e torna dopo un anno nel massimo campionato regionale. Mach-winner dell’incontro l’argentino Ferrario Gonzales Franco, che ha realizzato la doppietta, mentre il portiere Leonardo Cosimetti con i suoi interventi prodigiosi ha consentito ai rossoblu di mantenere il vantaggio fino alla fine.

La Pontevecchio ci ha provato in tutte le maniere a rientrare in partita, ma si è trovata di fronte una squadra cinica, con una difesa impeccabile e si è dovuta arrendere uscendo a testa alta. È stata una gara ben giocata dalle due squadre di fronte ad un numeroso pubblico, due formazioni che hanno onorato nella maniera migliore il campionato, la Pontevecchio chiudendo la regular season al terzo posto, con 58 punti, 16 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte segnando 54 reti e subendone 27, vincendo lo spareggio playoff con la Nuova Alba e Castel del Piano, con undici risultati utili di fila. Il Cannara ha chiuso al quarto posto con 54 punti, 17 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte. 53 gol fatti e 25 subiti. Dall’arrivo sulla panchina di Giampiero Ortolani la squadra rossoblu ha fatto 50 punti in 26 partite con ben otto vittorie di fila, che gli hanno consentito di battere ai playoff i ternani del Campitello. Due formazioni che si sono particolarmente distinte anche sotto l’aspetto disciplinare chiudendo al primo posto nella speciale classifica.

Parte con il giusto piglio la Pontevecchio che dopo appena 1’ si rende pericolosa con un tiro di Vinciarelli con Cosimetti che inizia lo show personale smanacciando la palla in angolo. Al primo affondo il Cannara trova il vantaggio con un’azione lungo la linea di fondo di Bazzoffia che serve al centro dell’area piccola Ferrario che calcia a botta sicura mettendo alle spalle di Cucchiararo. Il gol a freddo non abbatte il morale dei rossoverdi che al 17’ sfiorano il pari su punizione di Mancinelli che indirizza la palla all’incrocio dei pali, ma Cosimetti vola e con le punta delle dita, manda la sfera ad incocciare il legno.

La partita è viva, il Cannara sulle ripartenze crea qualche apprensione alla difesa rossoverde che si salva al 34’ e al 43’ su due conclusioni di Ferrario e Camilletti. Al rientro in campo è della Pontevecchio l’occasione del pari, ma il colpo di testa di D’Ambrosio trova un Cosimetti miracoloso nel neutralizzare. Su ribaltamento, il Cannara trova il raddoppio ancora con Ferrario che con un preciso tiro infila in rete. La squadra di Cardarelli non molla e con due conclusioni di Mancinelli prova a riaprire la partita ma si trova davanti un insuperabile Cosimetti che gli nega la gioia del gol. Sul finale Della Vedova mette in ghiaccio la partita siglando il 3-0, per la Pontevecchio la speranza ora è riposta in un eventuale ripescaggio.

Pontevecchio (4-3-3): Cucchiararo 6, Nofri 6,5, Cesaroni 6 (8’st Bamba 6), Pierassa 6,5 (15’st Mariucci 6), Biavati 6 (40’st Monacchia), Checcaglini 6, Vinciarelli 6 (26’st Barboni 6), D’Ambrosio 6,5, De Pretis 6 (15’st Sisani M. 6), Mancinelli 7, Castelletti 6. A Disp. Pignatta, Costantini, Toscano, Sevieri, All.Cardarelli 6

Cannara (3-5-2): Cosimetti 7,5, Cardoni 6, Mattia 6, Camilletti 6, Baglioni 6, Bazzoffia 5,5 (8’st Raccichini, 5’st Della Vedova 6), Ferrario Gonzales Facundo 6, Roselli 6, Ferrario Gonzales Franco 7 (37’st Luce), Senigallia 6 (25’st Frustini 6), A Disp.Liotti, Bastianini, Petterini, Nuti, Manuali All.Ortolani 6,5

Arbitro: Bartolucci di Città di Castello 6

Reti: 10’e 9’st Ferrario Franco, 47’st Della Vedova.