Dominga Cotarella insignita della nomina a Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 Dicembre 2022, pubblicato sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficale” n. 81 del 5 Aprile 2023 - Serie Generale, l'imprenditrice Dominga Marta Cotarella è stata insignita della distinzione onorifica di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

«Nell'apprendere con vivissima commozione ed orgoglio questa notizia - spiega Cotarella, amministratrice delegata di Famiglia Cotarella - desidero fare mie le parole dell'indimenticabile Presidente Ciampi che, proprio venti anni fa, il 29 Maggio 2003, nell'intervento in occasione della consegna delle Onorificenze Omri nella ricorrenza della fondazione della Repubblica così diceva: «L'Italia è una Nazione dal nerbo forte, che ha valori antichi, che sa progettare a lunga scadenza, che vuole continuare ad avere il posto che merita nella comunità internazionale, che non dispera di fronte alle incertezze e alle difficoltà. L'Italia crede nella visione umanistica della vita, inverata nel patrimonio culturale e morale ereditato e orgogliosamente custodito. Vuole crescere materialmente e moralmente nel solco delle sue tradizioni, vuol diffondere la presenza dell'italianità nel mondo. Per far questo ci vogliono idee, organizzazione, determinazione e tenacia».



«D'ora in poi - ha aggiunto - queste parole costituiranno una fonte perenne d’ispirazione nel mio agire quotidiano da Cavaliere per continuare ad affermare con maggior vigore i valori del lavoro, dell'impegno sociale culturale ed etico a favore del vino: valori ai quali sono stata educata sin da piccola dal costante e quotidiano esempio di mio padre».