Domani domenica 19 maggio i terrà la giornata della associazione dimore storiche italiane. Il presidente della sezione Umbria della associazione, l'avvocato Giovanni Eroli ha comunicato che in Umbria saranno aperte e visitabili 6 dimore, 5 in Provincia di Perugia e 1 in Provincia di Terni. «La giornata Adsi - dice Giovanni Eroli - vuole sensibilizzare l'opinione pubblica su quanto l'associazione e i suoi soci fanno per la conservazione del patrimonio storico artistico privato del nostro paese, che è un bene non solo dei proprietari , ma collettivo ed in gran parte aperto alle visite del pubblico».Dimore Storiche aperte e visitabili in Umbria per la giornata ADSI del 19 maggio 2019.Casa Museo di Palazzo Sorbello. Piazza Piccinino 9 Perugia Tel 075 5732775. Visite guidate dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e 17,30 . a cura degli studenti dell'Istituto Aldo Capitini segreteria@fondazioneranieri.org 2) Castello di Monticelli di Giuseppe Tullio Voc. Monticelli 8/c Castiglione della Valle (Pg ) info@castellomonticelli.com 075/8787246 338.3931013 orario di visita ore 10,00 visita guidata3) Castello di Castagnola della Fondazione Prosperi di Castagnola Fraz. Castagnola -Giano dell'Umbria 393/5787336 Orario Visite dalle ore 15,00 alle 20,00. Alle ore 18.00 concerto per pianoforte in favore dell' UTIN ( Unità terapia intensiva di Perugia neonatale 4) Villa Cesari Tiberi di Gianmarco Cesari. Monte Vibiano Vecchio Marsciano (Perugia) . Orario visita ore 11,30 Per prenotazioni. 320/7268568 347/70621073Alle ore 16,00 Inizio del Convegno a Villa Cesari Tiberi -Benvenuto dell’avv. Gianmarco Cesari (ADSI - con proiezione di un documentario di RAI 2 sulle ricchezze artistiche e storiche dell’area; Istituzione di un’area naturale: Avv. Giovanni Eroli (Presidente dell’ADSI Umbria), Paolo Zucconi (Presidente Lions Club di Marsciano), Luigi Fressoia (Presidente di Italia Nostra Umbria) e Valeria Passeri (WWF Umbria) Ore 16:30 - Le opere d’arte del Contado e le sue cappelle affrescate - Prof. Elvio Lunghi, prof. ordinario di Storia dell’Arte, Università per Stranieri di Perugia Ore 16:50 - I dipinti murali di Gerardo Dottori nell’area – Archivio Dottori Antonella Pesola Francesca Duranti Ore 17:10 – il Contado di Porta Eburnea, il lavoro svolto dalla Soprintendenza Umbria per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del 2015 - dott. Mauro Frattegiani, esperto del bosco di S. Biagio (vincolo paesaggistico n. 6/1936 e sito SIC dell’Unione Europea n. IT52100033)Ore 17:30- La flora, la fauna e gli insetti rari dell’area da proteggere - Prof. Angelo Barili, Curatore delle collezioni zoologiche - storiche dell’Università di Perugia e grande conoscitore del bosco Sereni- TorricellaOre 17:50 Coffe breakOre 18:10 -L’importanza della Tutela dell’Ambiente, dei Paesaggi e delle Dimore Storiche per lo sviluppo economico e turistico dell’Umbria – dott.ssa Marica Mercalli - Direttore della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’UmbriaOre 18:30 – Le potenzialità economiche e turistiche di un’area di grande valore paesaggistico, culturale e architettonico – prof. Luca Ferrucci – prof. di Economia e gestione delle Imprese, Università di PerugiaOre 18:50 - interventi liberi dei partecipanti .Aperitivo. Tel. 3207268568, 3292662722, WhatsApp 3470621073; villacesaritiberi@libero.it5) Abbazia Sette Frati Agriturismo FratresVoc. Settefrati 49 Pietrafitta -Perugia Visite dalle ore 10 ,00 alle ore 19,00.Degustazione di prodotti dell’azienda 347/94531886) Castello del Poggio Via Poggio Vecchio 27 di Guardea (Tr) 338/1725464 338/4836003Orario visite dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00