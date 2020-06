Cultura, arte e fede. Nasce Vativision di Vetrya, nuovo servizio streaming on demand

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà disponibile dall'8 giugnoVatiVision nasce dall’unione di due realtà con competenze complementari che hanno reso possibile la realizzazione di un progetto ambizioso e sfidante., società di produzione cinematografica che negli ultimi anni ha realizzato, in collaborazione con diversi Enti vaticani, produzioni destinate alla diffusione sui più importanti network nazionali e internazionali ha incontrato l’eccellenza di, gruppo italiano con sede a Orvieto quotato alla Borsa di Milano e leader nello sviluppo di servizi, piattaforme e soluzioni digitali che ha reso possibile la realizzazione della piattaforma tecnologica.Main Sponsor del progetto è UBI Banca, che ha supportato l’iniziativa dalla sua ideazione e continuerà ad affiancarla per i prossimi anni, anche in qualità di partner tecnico. Il servizio sarà disponibile in tutto il mondo in modalità multi-screen, attraverso browser, collegandosi a www.vativision.com oppure come app su smartphone, tablet, smart tv e set-top box, dove è già presente in tutti gli store digitali.Al lancio, VatiVision conta già un ricco catalogo con contenuti di pregio, documentari religiosi, quali Lourdes e i Grandi Papi, film e documentari dedicati alle grandi biografie quali Padre Pio o nell’ambito artistico documentari d’arte che offrono percorsi tematici di sicuro impatto. Tutti contenuti che sarà possibile acquistare o noleggiare comodamente dal divano di casa e in mobilità, attraverso le app disponibili sui principali store (Apple, Google, Samsung, Android Tv e TimVision).La mattina dell’8 giugno alle 10:00 si terrà in live streaming un evento inaugurale raggiungibile all’indirizzo live.vativision.com , nel corso del quale interverranno, oltre ai fondatori, rappresentanti del mondo ecclesiastico, partner dell’iniziativa e protagonisti del panorama artistico.“Rinnovare la comunicazione, utilizzando gli strumenti e i linguaggi moderni, ottimizzando nel contempo l’efficienza distributiva di contenuti video grazie al digitale: questo è l’obiettivo di VatiVision, una piattaforma unica nel suo genere – ha commentato il presidente e amministratore delegato del gruppo Vetrya e presidente di VatiVision– con questo servizio volgiamo lo sguardo verso una platea potenziale composta da oltre un miliardo di fedeli cattolici nel mondo, con l’intento di offrire loro contenuti di indiscussa qualità e contribuire ad una profonda innovazione nelle modalità di veicolazione del messaggio cristiano. Come Vetrya – continua Tomassini – siamo orgogliosi di aver sviluppato questo progetto che, siamo certi, segnerà una pagina importante nella storia del digitale.”“Siamo felici di poter finalmente mettere a disposizione degli utenti un servizio di valore, frutto della sensibilità, della conoscenza e dell’esperienza che Officina della Comunicazione e Vetrya hanno maturato negli anni nei loro rispettivi settori– hanno dichiarato gli amministratori delegati della societài eda – crediamo fortemente nel progetto VatiVision e nella sua mission, che è quella di offrire un servizio in grado di contribuire tramite le nuove tecnologie di cui disponiamo a diffondere ulteriormente il messaggio cristiano con contenuti di grande valore e spessore narrativo."“In una stagione dell’evoluzione umana che vede un intreccio stretto con lo sviluppo della comunicazione digitale e in cui la diffusione dei contenuti liquidi soppianta la solidità dei messaggi si è alla ricerca di una nuova solidità non di forma ma di sostanza. – è stato il commento di– Oggi più che mai deve avvenire, nella trasmissione di contenuti valoriali ciò che Papa Francesco indica parlando di epoca digitale e delle grandi potenzialità che le nuove tecnologie ci offrono. Siamo davanti a un dono di Dio, cioè a una risorsa che può portare frutti di bene"“Condividere è la parola chiave di questo nostro tempo. Oggi più che mai sentiamo il bisogno di trovare luoghi dove trovare e condividere il bene, il bello. Luoghi dove ritrovarsi. Per questo penso che un progetto di piattaforma di distribuzione multimediale caratterizzato dalla verticalità di offerta possa senz’altro rispondere ad un’esigenza molto diffusa: quella di poter accedere a contenuti di qualità e di spessore valoriale altrimenti introvabili, dispersi, dimenticati. Sono felice per questo che Vativision distribuirà anche alcuni prodotti realizzati in collaborazione con Vatican Media” è stato il commento di, Prefetto Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede.“Il nome stesso del progetto - VatiVision - svela l’obiettivo profondo che sta alla sua origine. “Vision” rimanda alla natura profonda dell’iniziativa. Non è una semplice osservazione ma una convergenza di sguardi che liberano l’orizzonte. La visione di audiovisivi, infatti, suscita interessi, emozioni, liberando l’essenza dell’essere. – ha aggiunto, Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali della Cei – Nell’uso della tecnologia emerge una visione, appunto, di senso e di prospettiva capace di dare nuova linfa a progetti locali e nazionali. Anche così si rafforza quel senso di comunità di cui, in questo tempo di emergenza sanitaria, abbiamo sentito grande bisogno”.“Abbiamo scelto di sostenere VatiVision perché rappresenta un progetto unico, di straordinario valore culturale ma anche sociale” ha affermato, Responsabile Ubi Comunità. “Si tratta di un’iniziativa in cui abbiamo creduto fin dal principio e di cui condividiamo la sensibilità e gli obiettivi, certi che, in linea con le nuove modalità di consumo digitale, saprà rappresentare un efficace strumento di comunicazione e arricchimento spirituale di respiro mondiale”.