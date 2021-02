Covid in Umbria, 18 casi di variante inglese e 12 di brasiliana: arrivano le mini zone rosse

PEERUGIA- Diciotto casi di variante inglese e dodici di brasiliana: ecco i numeri della varianti scoperte in Umbria dopo le analisi del laboratorio dell'Iss. Lo ha detto nella conferenza stampa di oggi pomeriggio in dg della Sanità, Claudio Dario. La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha annunciato, di fatto, misure locali con zone rosse.I provvedimenti che l' Umbria prenderà per contenere la diffusione del Covid in alcune zone della provincia di Perugia, dove sono state individuate anche la variante inglese e brasiliana, «saranno puntuali e interesseranno le aree maggiormente colpite, non saranno regionali». Lo ha annunciato la presidente umbra Donatella Tesei. «Saranno quelle previste per le zone rosse»

Ultimo aggiornamento: 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA