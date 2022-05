Covid, scende il numero dei positivi e anche dei ricoverati in Umbria

PERUGIA - Risulta in discesa il numero degli attualmente positivi al Covid in Umbria: 7.950 a giovedì, 106 in meno rispetto alla giornata di mercoledì. In base ai dati della Regione, nell'ultimo giorno sono stati registrati 426 nuovi casi, 527 guariti e cinque morti, tutti però riferiti ai giorni scorsi e indicati ora. Sono stati analizzati 3.120 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 13,6 per cento (12,88 mercoledì ma 17,66 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana). I ricoverati negli ospedali sono 132, uno in meno di mercoledì, mentre restano due i posti occupati nelle rianimazioni.

E il monitoraggio della fondazione Gimbe conferma il miglioramento della situazione dei contagi in Umbria: tra il 18 e il 24 maggio scendono sotto quota mille i casi attualmente positivi per 100mila abitanti, 945 contro i 1.086 rispetto alla settimana precedente. Per i nuovi casi, Gimbe evidenzia una diminuzione del 22,9% contro un meno 14,3 per cento registrato il 19 maggio. E rispetto alla copertura vaccinale, Gimbe rimarca come la popolazione con più di cinque anni che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino è pari al 6,1% contro una media nazionale del 7%, alla

quale aggiungere un 4,9 per cento di temporaneamente protetti in quanto guarita dal Covid da meno di 180 giorni.