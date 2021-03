Il Covid uccide padre Danilo, il francescano esperto di cavalli

ASSISI - È morto a 63 anni padre Danilo Reverberi, il frate francescano grande esperto di cavalli, che aveva seguito da vicino, con l’amico allevatore di Assisi Sergio Carfagna, la vicenda della cavallina albina Via Lattea, un nome che lui stesso aveva scelto. E in suo onore lo stesso Carfagna chiamerà Francesco il prossimo puledrino che sta per nascere nell’allevamento, proprio come lui aveva deciso. Lo ricorda il sindaco di Assisi, Stefania Proietti. Padre Danilo, infatti, faceva parte della comunità del protomonastero di Santa Chiara. Padre Danilo era anche un «grande amico di Città di Castello e della Mostra nazionale del cavallo», ricordano in una nota il sindaco della città, Luciano Bacchetta, e l’assessore allo Sport, Massimo Massetti. «La sua scomparsa - dicono - è senza dubbio una tragica notizia che prima di tutto getta nello sconforto la sua famiglia, la comunità dei frati francescani e la città di Assisi dove da qualche anno risiedeva».

«Padre Danilo - ricordano - era una bellissima persona, un religioso prima di tutto e poi un appassionato ed esperto di cavalli in particolare dello sport del trotto e dell’allevamento che seguiva spesso in prima persona accanto all’amico Sergio Carfagna, noto allevatore di Assisi». Cordoglio è stato espresso anche dal presidente della Mostra nazionale del cavallo, Marcello Euro Cavargini. Anche il vescovo monsignor Domenico Cancian ha espresso le più sentite condoglianze.

Padre Danilo era conosciuto a Foligno dove aveva guidato la parrocchia di Santa Maria in Campis e a Todi dove è stato priore del convento di Montesanto.

