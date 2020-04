© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI I ragazzi e le ragazze che stavano svolgendo il Servizio civile universale nei centri e nelle strutture delle cooperative Actl e Alis, grazie ad una collaborazione attivata con il Comune di Terni, ma anche con la Usl e con altri Comuni del comprensorio, saranno a servizio della comunità e degli uffici pubblici per la gestione della difficile situazione socio-sanitaria che stiamo vivendo. In particolare dal 15 aprile dieci volontari sono stati inseriti negli uffici dei Comuni di Terni; altri sono stati inseriti nel Comune di Narni (2 volontari), Montecastrilli (2 volontari), Arrone (1 volontario), Acquasparta (1 volontario), Ferentillo (1 volontario) Otricoli (1 volontario) e Montefranco (1 volontario), oltre a quelli della Usl Umbria 2 (3 volontari) e dell’attività di Telesoccorso di Avigliano Umbro (1 volontario).L’obiettivo è offrire supporto agli uffici comunali per la gestione dell’emergenza sociale determinata dalla diffusione del Covid-19 e supportare le realtà territoriali impegnate in attività di aiuto per la popolazione, con particolare riguardo alle fasce deboli.«Siamo molto soddisfatti di questa soluzione – dice l’assessore Cristiano Ceccotti – perché i ragazzi del servizio civile si sono subito messi a disposizione per affiancare il lavoro dei nostri uffici, in particolar modo quelli della Direzione Welfare, molto impegnati in questo periodo a far fronte alle diverse esigenze della popolazione durante l’emergenza. Si tratta di una importante esperienza formativa per i ragazzi, di un sostegno per i nostri dipendenti e soprattutto – spero – di un vantaggio per i cittadini per i quali stiamo lavorando tutti i giorni».«Siamo lieti di dare, anche in ciò, il nostro contributo alla comunità ternana e non solo, in questi momenti davvero difficili per cittadini ed istituzioni”, commenta il presidente di CoopSociale ACTL Sandro Corsi. "Actl e Alis, da oltre 15 anni (e dagli anni Novanta attraverso l’Obiezione di coscienza), accolgono nelle proprie strutture e attività giovani che vivono un anno a servizio della comunità e delle fasce più fragili della popolazione. Alla luce della Circolare ministeriale del 4 aprile 2020, emanata all'indomani dell’emergenza socio-sanitaria legata al Covid-19, Actl ed Alis hanno rimodulato i progetti attivi (Ogni vita Merita un Romanzo, Nidolab, Le Cose che abbiamo in Comune) in una veste nuova e attivando così le collaborazioni con il Comune di Terni, la USL Umbria 2 e con le altre amministrazioni locali della provincia».