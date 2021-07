Domenica 4 Luglio 2021, 08:01 - Ultimo aggiornamento: 08:03

PERUGIA - Con appena cinque nuovi contati segnalati ieri, la curva epidemica attuale riporta allo scorso Ferragosto, con meno di 40 casi settimanali da gestire e tracciare. Ai minimi, quindi, l’incidenza cumulativa con poco più di 4 casi per 100mila abitanti, esclusi i contagiati di fuori regione. Sono 48 i comuni tornati Covid-free, compresa Cascia dove ieri si sono concluse le vaccinazioni garantite dai team sanitari dell’Esercito. A proposito di profilassi, venerdì altre 8.500 somministrazioni, altre 4.400 ieri in metà giornata.

Ai minimi da metà agosto la temperatura dell’epidemia in Umbria con appena 5 nuovi contagi certificati a fronte di 4.872 tamponi, 1.311 dei quali processati con test molecolare e un’incidenza dello 0,38%, lo stesso dato della media mobile che riporta a inizio agosto. Sono solo 39 i contagi settimanali (448 le persone in isolamento) ma resta ancora ingombrante il retaggio delle infezioni accumulate nelle scorse settimane. Pur in discesa, il totale degli attualmente positivi resta consistente, con 691 casi distribuiti tra 43 comuni. Il totale delle infezioni attive, dimezzato rispetto a un mese fa, si accompagna a un’incidenza cumulativa sempre più bassa, scesa a 4,2 ieri, escludendo i contagi “fuori regione”. Intanto, scendono ancora i degenti Covid con appena 9 posti letto ordinari occupati (-3), cosa che non si registrava da inizio settembre. Un solo posto letto occupato invece in terapia intensiva, mentre dopo nove giorni si registra un decesso, un paziente residente nel comune di Gubbio. Sono invece 11 i guariti segnalati tra venerdì e sabato mattina.

Il raffreddamento dell’epidemia è corroborato dal fatto che ai 48 comuni tornati Covid-free se ne aggiungono altri 28 nei quali negli ultimi sette giorni non sono stati segnalati contagi. Anche a Norcia la situazione sta lentamente migliorando e nonostante un nuovo contagio segnalato ieri, i casi settimanali sono scesi a 13 cui corrisponde un’incidenza pari a 273 e un totale di 44 attualmente positivi, tutti legati al noto cluster di variante Gamma. Una recrudescenza del contagio scatenata da un’occasione conviviale e che poi si è estesa a due nuclei familiari numerosi. Si è invece liberata dal virus l’altra città simbolo della Vanlerina. A Cascia, infatti, tutti i positivi sono guariti, evento che si è accompagnato con la conclusione della prima parte della campagna vaccinale straordinaria portata avanti dall’Esercito. Lo ha ricordato ieri il sindaco Mario De Carolis che ha ringraziato i militari e la Regione per l’opportunità concessa ma anche la comunità, giovani compresi, per l’adesione.

A proposito di profilassi, hanno superato quota 270mila gli assistiti umbri che hanno completato il ciclo vaccinale, uno su tre considerando la popolazione con più di dieci anni (34,5%). Il ritmo vaccinazione resta sostenuto e venerdì si è concluso con quasi 8.500 somministrazioni che nel 62% dei casi hanno riguardato richiami o dosi uniche del preparato Janssen che in Umbria è stato somministrato a 16.754 persone, 74 delle quali di età inferiore ai 60 anni (il vaccino è indicato per gli over 60). Grazie a tale farmaco, ora somministrato anche nelle farmacie, sta salendo la copertura totale dei sessantenni e dei settantenni che ieri in oltre 2mila hanno concluso la profilassi, considerando anche i richiami. In tutto, stando all’ultimo aggiornamento del portale governativo, sono state somministrate 777.685 dosi e agli immunizzati si aggiungono anche 270mila assistiti che hanno ricevuto solo la prima dose Pfizer o Moderna. Sta scendendo, invece, come riporta il dashboard regionale, il numero delle prenotazioni, in due giorni passato da 239.171 a 221.091.