Coronavirus, Manzotti(Cisl):«Ripartire subito da innovazione e sanità»

PERUGIA - Angelo Manzotti, segretario generale regionale della Cisl, lancia un messaggio chiaro: «Basta interessi individuali e divisioni politiche, è arrivato il momento dell’unità di intenti che devono tendere al bene comune».«La preoccupazione è altissima. Per questo dobbiamo lavorare tutti insieme sindacati, istituzioni, aziende e università per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e iniziare a pensare a come ripartire una volta che tutto questo sarà passato»«La nostra regione già presentava e di tutti quei territori, aree interne o colpite dal terremoto, che già vivevano situazioni critiche e a rischio spopolamento. Basta passerelle: dalle parole ai fatti».«Diviene centrale, come evidenziato prima a UmbriaTv e poi dalle colonne de Il Messaggero dalla presidente Donatella Tesei, la questione del Pil e quindi trovare nuove strade per creare sviluppo nella nostra regione. Forse tra i settori che prima di questa emergenza davano segnali in controtendenza, uno dei più strategici era quello del turismo. Un settore che può contare su grandi potenzialità: tra gli elementi distintivi di prestigio e di grande qualità che spesso ci vengono riconosciuti, anche a livello internazionale, ci sono quello enogastronomico, ambientale, religioso e culturale. Il turismo oggi però è completamento fermo».«Una volta che ci saremo lasciati alle spalle l’emergenza Covid-19, dovremo rivedere il modello di sviluppo economico della nostra regione. Massima attenzione dovrà essere posta anche al settore sanitario: l’Umbria, infatti, può contare su un numero limitato di postazioni di terapia intensiva. Questo aspetto deve essere rinforzato. In passato poi si è pensato ad acquistare macchinari ma, questi, andrebbero utilizzati maggiormente in un’ottica di risposta efficace per il territorio. Una risposta che per il sindacato, e ringrazio chi lavora non solo in prima linea nell’emergenza, deve continuare a basarsi su un servizio pubblico».«Certamente, quello di rivedere l’elenco delle attività essenziali, è stato un passaggio importante e doveroso verso i lavoratori. Il sindacato confederale ha voluto stringere il più possibile le maglie delle aziende aperte e quindi ha fatto un accordo con l’Abi per anticipare la cassa integrazione in deroga per il mese di marzo. Viene prima la salute dei lavoratori. A rilanciare l’economia ci penseremo dopo: anche se non va dimenticato il ruolo strategico di Gepafin e Sviluppumbria, che anche in questa contingenza deve essere finalizzato nel dare risposte concrete alle imprese umbre».«Sicuramente lo strumento strategico sul quale l’Umbria dovrà fare affidamento è quello dei fondi strutturali. Una volta superata l’emergenza sanitaria dovremo tutti insieme, sindacati, istituzioni, aziende e università, puntare su innovazione, formazione e fare tesoro di tutte quelle esperienze acquisite da tutti quei lavoratori che, costretti a casa, hanno continuato a portare avanti la propria attività. Per molti si tratta di nuove competenze, che potranno essere utilizzate anche quando la situazione tornerà normale».