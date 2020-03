Coronavirus, sale a 44 il numero dei contagiati su 347 tamponi eseguiti

PERUGIA - Sono 44 le persone in Umbria positive al virus Covid-19, i guariti sono 2.

Attualmente dei 44 soggetti positivi – 26 nella provincia di Perugia e 18 in quella di Terni - sono ricoverati in 12, precisamente otto nell’ospedale di Perugia (di cui tre in terapia inensiva) e quattro nell'Ospedale di Terni (due in terapia intensiva). Gli altri ospedalizzati sono seguiti nei reparti di malattie infettive, invece i casi considerati meno gravi o asintomatici vengono seguiti con l'isolamento domiciliare.

Le persone in osservazione sono 916.

Nella giornata del 10 marzo risultano 229 soggetti usciti dall’isolamento.

E sale a 347 tamponi il numero di tamponi esaminati dal laboratorio di microbologia dell'ospedale di Perugia.



