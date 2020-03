Nemmeno il tempo di tornare a sperare per il meglio con la buonissima notizia dei primi due poranesi ufficialmente guariti dal contagio da Covid-19 (Coronavirus), moglie e marito che si trovavano in isolamento contumaciale, che il comune di Porano si trova da qualche giorno coinvolto in un problema sanitario potenzialmente ben più impegnativo. Una delle anziane ospiti della Casa di San Bernardino delle Suore Francescane Missionarie di Maria, una consorella ultranovantenne con pregressi problemi di salute, si trova infatti ricoverata presso l'ospedale San Giovanni Battista di Foligno, in gravi condizioni a causa di severi problemi polmonari.

L'anziana suora, secondo quanto riferisce il sindaco di Porano, Marco Conticelli, sarebbe stata sottoposta ad un primo tampone Covid che è risultato dubbio costringendo i sanitari che si occupano di lei a eseguirne un secondo del quale non è stato ancora inviato il risultato al sindaco ma che, secondo voci ospedaliere, potrebbe confermare il sospetto dei sanitari. La presunta positività dell'anziana suora, le condizioni gravi in cui si trova, ma soprattutto sintomi febbrili presenti in alcune delle 39 suore che la casa al momento ospita, hanno fatto decidere la direzione della struttura per la chiusura totale verso l'esterno e l'isolamento volontario di tutto il convento. Stiamo costantemente monitorando la situazione afferma il sindaco grazie al supporto del gruppo volontari di Protezione Civile stiamo fornendo assistenza alla casa. Abbiamo inoltre consegnato delle mascherine, delle bombole di ossigeno, dei saturimetri. La Usl ci sta supportando nella gestione della vicenda. Siamo in attesa che su tutte le ospiti della casa, e sugli operatori che le assistono, siano eseguiti i tamponi Covid. La Casa di San Bernardino è di fatto una struttura religiosa ma è anche una casa di riposo per le suore anziane, malate e bisognose di cure. Fondata nel 1923, la Casa accoglieva soprattutto suore ammalate di tubercolosi, poi dopo il 1958 la struttura si è trasformata in casa vacanza e residenza di riposo per suore anziane, molte di loro malate e al termine della loro vita terrena. Nella struttura, che si trova poco fuori dal centro abitato di Porano, in località Pian di Castello, operano 15 operatori, tra infermieri, assistenti sanitari e personale di cucina. Di questi, a quanto si apprende, in tre si troverebbero a casa, con sintomi febbrili, in isolamento volontario e in attesa, come per tutti gli altri, di essere sottoposti al test Covid.



Ultimo aggiornamento: 11:53

