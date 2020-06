© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Quarantena e coronavirus, un momento difficile per tutti. Sulle ripercussioni che il lockdown forzato hanno avuto bambini e ragazzi, la psicologa Costanza Pannacci offre spunti per accompagnarli nella normalità.«Le cause di sofferenza maggiori sono state soprattutto legate all’isolamento sociale, che nei più piccoli si è tradotto nell’impossibilità di andare a scuola ed essere quindi innaturalmente allontanati dai pari per i momenti di apprendimento e per il gioco. Molti di loro hanno assorbito la sensazione di paura condivisa dal mondo degli adulti e, in alcuni casi purtroppo, anche le tensioni familiari sul versante relazionale o le preoccupazioni su quello economico».«L’inizio della reclusione ha coinciso per molti con la possibilità di avere a disposizione la presenza quasi illimitata dei propri genitori come mai prima. A questo però è seguita la “sindrome della capanna”; tanti genitori mi hanno raccontato di aver avuto molte difficoltà a farli uscire anche solo per una passeggiata dopo l’emergenza. Sono stati i più piccoli a soffrire maggiormente l’assenza fisica di compagni di giochi, nonni e maestre e a non riuscire a sostituire il contatto reale con le videochiamate».«Dalle testimonianze dirette, l’impressione principale è che l’abbandono e la dimenticanza siano stati percepiti innanzitutto dal mondo adulto, le famiglie e la classe insegnanti investiti a supplire senza mediazioni il vuoto della rete sociale che si è creato di colpo, hanno sofferto molto il carico di responsabilità derivato da questa mancanza. La graduale sparizione di certezze sul futuro e l’assenza di un progetto su bambini e ragazzi ha fatto largo a un vuoto depressivo in loro solo successivamente».«Certo, ne è scaturita una motivazione all’apprendimento e una rivelazione dell’attaccamento al sistema scolastico nella sua valenza relazionale mai registrata prima. Incredibilmente erano i ragazzi a voler studiare e tornare a scuola».«Un problema già presente nella generazione dei millennials. Il principale rischio è quello di penalizzare il pensiero verticale - quello che va in profondità- a favore del pensiero reticolare/orizzontale del multitasking, ovvero il fare superficialmente più cose in modo simultaneo. Il lockdown e la concentrazione di tutte le forme relazionalità entro il canale unico del telefonino ha esacerbato la prigionia all’interno di questo oggetto».«Il fatto che la perdita o la mancanza temporanea di esso possano sempre più essere vissuti come una potenziale perdita della propria identità».«Bisognerà lavorare sulla risignificazione del tempo presente alla luce di quanto accaduto. Con i più giovani è urgente il recupero di tutte le dimensioni non virtuali della vita relazionale e superare il modello della didattica a distanza finora inteso come l’unico praticabile, incentivando anche forme alternative che includano la possibilità di incontrarsi, magari all’aria aperta».