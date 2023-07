Ribaltone Grifo, c'è la riammissione in B

PERUGIA - Ribaltone Grifo. Poco dopo le venti di lunedì sera Il Collegio di garanzia del Coni ha infatti riammesso il club biancorosso dopo aver accettato il ricorso che era stato presentato contro la decisione di ammettere il Lecco in serie B nonostante al momento dell'iscrizione al campionato il club lombardo non avesse indicato lo stadio in cui giocare, violando i termini perentori.

Una vittoria importante, per il club (ancora) di Santopadre. Ma non è chiaro se sia definitiva. Questo perché il ricorso del Lecco, e a quanto si apprende anche della Reggina, alla giustizia amministrativa nei confronti di quanto stabilito dal massimo grado di quella sportiva sarà inevitabile. Il prossimo due agosto si esprimerà il Tar del Lazio, addirittura a fine mese il Consiglio di Stato. Ma tra dieci giorni, il 28 luglio, la Figc stilerà gli organici definitivi. Cosa può succedere in questo bailamme è tutto da capire.

IL DOCUMENTO

«HA ACCOLTO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2023, presentato, in data 10 luglio 2023, dalla società AC Perugia Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) e nei confronti della società Calcio Lecco 1912 s.r.l. per l’annullamento del Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. n. 10/A del 7 luglio 2023, recante la delibera del Consiglio Federale con la quale è stato deliberato “di accogliere il ricorso della società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. per le motivazioni di cui al già richiamato parere della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi del 6 luglio 2023 e per l’effetto di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente ammissione della CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al Campionato di Serie B 2023/2024”; (ii) del parere favorevole della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi prot. 1596/2023 del 6 luglio 2023 con oggetto “Licenze Nazionali 2023/2024 – Ricorso Calcio Lecco 1912 S.r.l.”; (iii) del verbale del Consiglio Federale F.I.G.C.

del 7 luglio 2023; (iv) del verbale e di tutti gli atti istruttori della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi inerenti al ricorso del Calcio Lecco 1912 s.r.l.; (v) della relazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B prot. n. 861 del 27 giugno 2023 con oggetto “Sistema Licenze Nazionali 2023/2024 Serie B – Criteri Infrastrutturali”; (vi) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e, comunque, per l’accertamento della mancanza, in capo al Calcio Lecco 1912 s.r.l., entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, del requisito dei criteri infrastrutturali previsto dal Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022 ai fini della dell’iscrizione al prossimo Campionato di Serie B 2023/2024. HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO».

NUOVO TECNICO

Francesco Baldini è il nuovo allenatore del Perugia calcio. Il tecnico è presente agli impianti di Pian di Massiano dove la squadra si è radunata in vista dell'inizio della nuova stagione. Toscano, ex tecnico di Trapani,

Catania e Vicenza e per una stagione anche giocatore biancorosso (nel 2006-2007), Baldini ha preso parte alla giornata di lavoro in cui sono previste visite mediche e test atletici per i 27 giocatori convocati.

Nell'account Twitter del club sono state pubblicate alcune immagini dell'allenatore all'interno del Curi e all'antistadio,

più una con il presidente Massimiliano Santopadre. La squadra si allenerà in questo periodo a Pian di Massiano,

per poi andare in ritiro a Pieve Santo Stefano (Arezzo) dall'1 all'11 agosto.

Parallelamente va avanti la trattativa per la cessione del club che è «in corso e che necessita ancora di qualche giorno per capire se si chiuderà positivamente - ha scritto la società in una nota diffusa domenica - la priorità in questo momento è l'inizio della stagione sotto l'aspetto tecnico».