Congresso Pd, tre candidati si ritirano, resta in corsa solo Tommaso Bori

PERUGIA - Tre dei quattro candidati alla segreteria regionale del Pd dell' Umbria, Francesco De Rebotti,

Massimiliano Presciutti e Alessandro Torrini hanno comunicato ufficialmente il ritiro delle loro candidature congressuali, insieme alle liste a loro sostegno. Resta dunque candidato soltanto Tommaso Bori, capogruppo del Pd in consiglio regionale. I tre candidati avevano chiesto nei giorni scorsi un incontro alla segreteria regionale del Pd dell' Umbria e al segretario nazionale Enrico Letta. Il congresso è in programma a partire dal 9 aprile.

Francesco De Rebotti ha spiegato di avere «ricevuto solo indifferenti rifiuti in risposta». E Massimiliano Presciutti: «Avete scelto di rinchiudervi nel vostro fortino coi vostri fedelissimi... per questo vi dico ancora una volta: fermatevi, siete ancora in tempo... ma non temete io non scappo, resto nel Pd».

Il commissario Enrico Rossi: «Dispiace la scelta dei candidati che negano una decisione presa a maggioranza... ne prendo atto, ma non condivido».

© RIPRODUZIONE RISERVATA