TERNI E’ stato il tempestivo arrivo della squadra volante, avvertita da una testimone, ad interrompere una lite fra alcuni ragazzi, sabato sera in zona San Giovanni, che avrebbe potuto degenerare in qualcosa di più grave.L’intervento della Polizia di Stato è stato richiesto da una signora che aveva visto due ragazzi che minacciavano un terzo con un coltello: immediato l’arrivo degli agenti che hanno bloccato i due, prima che fuggissero. I ragazzi sono stati identificati: si tratta di due ternani incensurati di 19 e 23 anni, che dapprima negano tutto, ma poi accompagnano i poliziotti sul luogo dove avevano gettano il coltello quando avevano visto la pattuglia arrivare. Il coltello è stato sequestrato e nel frattempo ritorna sul posto la vittima dell’aggressione che racconta di venire perseguitato dai due già da un po’ di giorni, da quando si è lasciato con la ragazza, parente di uno dei due aggressori, che si sono intromessi nella fine della relazione. I giovani sono stati portati in questura e denunciati per possesso ingiustificato di armi da taglio e minacce aggravate.