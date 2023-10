Venerdì 6 Ottobre 2023, 09:46 - Ultimo aggiornamento: 09:47

PERUGIA - Conti in sospeso, incomprensioni del momento. La conclusione però è purtroppo la stessa: coltello contro il rivale. Perché il denominatore è comune: gente dalla lama facile, che tende a risolvere in questo modo le controversie. A maggior ragione se l'ambito è quello legato al mondo del traffico di droga. Due eventi nel giro di poche ore hanno avuto questo stesso finale: violenta lite con uno che colpisce con un coltello e l'altro che finisce in ospedale. Va detto subito che, fortunatamente, si tratta in entrambi i casi di ferite superficiali. E anche che i carabinieri, diretti dal capitano Tamara Nicolai, sono al lavoro per chiudere il prima possibile il cerchio su entrambe le situazioni.

AL PARCO

Il primo allarme scatta intorno alle otto di mercoledì sera, nei pressi del parco Chico Mendez. C'è un uomo ferito di fatto in mezzo alla strada. Scattano le segnalazioni, e nel giro di pochissimi istanti una pattuglia dei carabinieri si trova sul posto. I militari ricostruiscono l'accaduto: l'uomo, un giovane magrebino, è stato colpito da diverse coltellate da parte di un altro nordafricano che ovviamente è poi subito scappato. La vittima dell'aggressione è stata subito portata in ospedale, mentre i militari hanno subito cominciato gli accertamenti per risalire all'aggressore. Come detto, il giovane che si è preso le coltellate non ha subito ferite particolarmente gravi e ha riportato infatti una prognosi di venti giorni.

Gli investigatori stanno battendo la pista di un possibile regolamento di conti nel mondo proprio dello smercio di droga e non è escluso che possa trattarsi di qualche debito evidentemente ancora non saldato. Anche perché il giovane finito in ospedale risulta essere noto alle forze dell'ordine proprio per quanto riguarda lo spaccio di droga.

PER STRADA

Situazione simile quella accaduta qualche ora dopo, e cioè alle prime ore di ieri mattina, a Ponte Valleceppi. Anche in questo caso, un giovane uomo è finito in ospedale per ferite da coltello. Per fortuna però anche in questa circostanza le coltellate sono state inferte in modo superficiale e le ferite riportate dalla vittima dell'aggressione sono state leggere. Sul posto immediato l'intervento dei carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni e dell'ambulanza. I soccorsi sono stati attivati da alcuni residenti che, secondo quanto si apprende, hanno visto davanti al portone di casa un uomo (nordafricano) insanguinato che chiedeva aiuto. Non si esclude anche in questo caso un regolamento di conti sempre nel mondo del traffico di stupefacenti.