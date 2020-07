Colpo Orvietana Calcio. Il diesse Iaccarino porta in biancorosso Andrea Bracaletti

Andrea Bracaletti, orvietano, classe 1983, centrocampista, 500 presenze tra i professionisti e oltre 60 goal, torna ad Orvieto per concludere la sua luminosissima carriera. Cresciuto nella cantera locale, lasciata la Rupe per il Genoa, ha vestito la maglia, tra le altre, del San Marino, del Cesena, dell’Avellino, del Sassuolo, della Spal, del Feralpi Salò e della Triestina.



Complicata e delicatissima la trattativa portata avanti dal direttore sportivo dell'Orvietana, Francesco Iaccarino, che però ha creduto fin da subito che il suo progetto potesse andare in porto. © RIPRODUZIONE RISERVATA