Città di Castello, ladro a 19 anni e "palo" a 17: presi

CITTA' DI CASTELLO - I carabinieri della Compagnia di Città di Castello, Perugia, hanno effettuato un servizio coordinato finalizzato all'identificazione di persone sospette ed al contrasto dei furti in appartamento.Nel corso dei controlli è stata portata a conclusione un'attività che ha consentito di procedere al rintraccio ed alla denuncia di un 17enne ed un 19enne del posto, per il reato di furto in abitazione in concorso. I due infatti, qualche giorno addietro, da un abitazione del centro cittadino , avevano asportato tra le altre cose un orologio di prestigio ed un notebook, il minorenne facendo da «palo» ed il maggiorenne introducendosi nell'abitazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA