Centro Antiviolenza di Narni, sede chiusa ma c'è il servizio telefonico H 24

Narni- Il Centro Antiviolenza Donne Insieme di Narni Amelia attiva un servizio telefonico a supporto delle donne vittime di violenza. La decisione è pervenuta dopo essere stati costretti a sospendere il ricevimento fisico a causa delle limitazioni per il contenimento e la prevenzione del contagio da Coronavirus. A comunicarlo sono i responsabili del Centro e l’assessorato comunale ai servizi sociali. I numeri telefonici a cui rivolgersi sono il fisso 0744240845, attivo 24 ore su 24, e il cellulare 3346042156, contattabile anche via Sms.

Il Centro Antiviolenza informa inoltre che per tutte le emergenze ci si può rivolgere al numero nazionale antiviolenza 1522, al numero verde regionale Umbria 800 86 1126 e alle forze dell’ordine. “Il nostro obiettivo e la nostra funzione – spiegano dal Centro – rimane attiva, sempre al fianco delle donne che subiscono violenza”.



