CASTIGLIONE DEL LAGO - Tentativo di furto all'ufficio postale di via Fratelli Rosselli andato a vuoto nella tarda serata di venerdì. Secondo una prima ricostruzione i ladri avrebbero tentato di entrare dal tetto dell'edificio che ospita le Poste. Ma qualche cosa è andato storto e i banditi si sono dati alla fuga.Non è escluso, pur essendo la zona abbastanza isolata, che qualcuno si sia accorto di quello che stava succedendo e ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri, ma i ladri erano già fuggiti. I militari dell'Arma hanno circoscritto la zona alla ricerca di tracce utili per arrivare ai banditi. Non ultime quelle lasciate sul tetto prima di fuggire. Da quello che si apprende i danni alla struttura, proprio sul tetto, sarebbero particolarmente ingenti. Non è la prima volta che l'ufficio postale di Castiglione del Lago è oggetto di assalti da parte dei banditi.