Carlini, Carit: «Capodanno Rai in Ast a Terni punto di partenza e rilancio per la città»

«Sarà una serata che regalerà un sogno, come ha giustamente dichiarato Amadeus in conferenza stampa. E sicuramente l'evento di domani rappresenta una opportunità su cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha da subito voluto puntare, sin da quando è emersa la possibilità due anni fa. La pandemia lo scorso anno ha impedito il concretizzarsi dell’appuntamento e oggi, anche se nel dover fronteggiare ancora una delicata situazione a livello di contagi, finalmente (il lavoro nostro e dei diversi soggetti coinvolti) arriva a compimento. Certo sarebbe stato ancor più soddisfacente poter coinvolgere la città in maniera più ampia, ma la festa sarà comunque di livello nazionale ed internazionale. Dopo l’inaugurazione delle scorse ore relativo alla Fontana di piazza Tacito, la festa di Capodanno in Ast insieme alla Rai deve rappresentare per Terni non solo un punto di arrivo, ma anche –e soprattutto- un punto di partenza e rilancio. L’impegno della Fondazione Carit va da sempre in questa direzione: nel cercare di accompagnare la città, in tutte le sue componenti, verso un percorso di crescita e di sviluppo in tutti i settori. Per questo la Fondazione, anche per il 2022, ha in programma iniziative che seguiranno questa linea, puntando sulle tante eccellenze locali che possono essere valorizzate al massimo, anche tramite eventi di questo genere, ad alto impatto mediatico".

