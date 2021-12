Capodanno Rai, mascherina nera e ingressi scaglionati: tutte le raccomandazioni per chiudere il 2021 in bellezza

TERNI – “L’Anno che Verrà”, spettacolo organizzato da Rai, Regione Umbria, Comune di Terni, Acciai Speciali Terni Spa e Fondazione Carit, si svolgerà il 31 dicembre in viale Brin. Il quadro epidemiologico non scoraggia l’evento, che resiste ad Omicron nonostante sia stato dimezzato il numero degli spettatori, che scende a 700.

Il pubblico dovrà accedere all’area dello spettacolo entro le ore 20,10 munito di titolo che ne autorizza l’accesso. Nel dettaglio: 240 persone entreranno alle 19,00, 230 alle 19,20, le restanti 230 alle 19,50, come riportato nei singoli biglietti. Il controllo dei documenti avverrà al varco d’entrata istituito per l’occasione al parcheggio Ast, appositamente segnalato. Funziona come uno studio televisivo, pertanto l’ingresso ai minori di anni 18 è interdetto, come da regolamento Rai.

Sono vietate anche riprese video e foto effettuate con qualunque mezzo tecnico. Il possessore del tagliando di ingresso è informato del fatto che può essere inquadrato o partecipare in prima persona a parti dello spettacolo per esigenze televisive, pertanto autorizza e con la sua partecipazione, l’utilizzo della sua immagine per tali fini. Gli organizzatori informano anche che l’area destinata al pubblico non è riscaldata. Le raccomandazioni sono di indossare una mascherina Ffp2 di colore nero da portarsi da casa e di avere con sé il Green pass rafforzato. Poi ancora: di essere in possesso della ulteriore misura di sicurezza sanitaria rappresentata dal tampone antigenico rapido eseguito non oltre le 48 ore prima dell’entrata, si esibire il documento di riconoscimento in corso di validità, infine di possedere il ticket valido per l’accesso all’area su supporto cartaceo (pdf rilasciato dalla procedura online o ticket standard rilasciato dai punti vendita Vivaticket).

