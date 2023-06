Con decine di precedenti sorpreso a spacciare eroina, arrestato e portato in un centro per l'espulsione

TERNI Nel tardo pomeriggio di ieri una pattuglia dei carabinieri mentre percorreva via dell' Argine, nei pressi del lungonera, assistevano allo scambio di stupefacenti tra un italiano ed uno straniero. Fermati entrambi, i militari accertavano che un 31enne di nazionalità nigeriana aveva appena ceduto una dose di eroina in cambio di 20 euro ad un 47enne ternano, già noto quale consumatore di stupefacenti. I carabinieri procedevano quindi a sequestrare lo stupefacente ed a segnalare alla Prefettura l’assuntore, mentre denunciavano a piede libero per spaccio il nigeriano. A seguito di più approfonditi controlli lo straniero, privo di documenti, veniva riscontrato avere numerosi alias e precedenti di polizia, nonchè essere irregolare sul territorio nazionale. Pertanto, seguendo le procedure previste di concerto con la locale questura, lo stesso veniva accompagnato presso un Centro per l’Identificazione e l’Espulsione ai fini del successivo rimpatrio.