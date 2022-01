Cadavere sui binari tra Orte e Attigliano, treni cancellati e ritardi di 80 minuti

Cadavere scoperto questa mattina lungo la ferrovia nei pressi di Attigliano (Terni) con ripercussioni su tutti i collegamenti lungo la tratta Roma-Firenze. Sul posto è intervenuta l'autorità giudiziaria per chiarire le dinamiche dell'accaduto. Secondo le prime informazioni raccolte la vittima sarebbe una donna di nazionalità ucraina.

Intorno alle 6,30 il traffico è stato sospeso tra Orte e Attigliano, con annullamento di treni e pesanti ritardi per i mezzi utilizzati dai pendolari per recarsi al lavoro. Le ripercussioni si faranno sentire per tutta la mattinata: gli ultimi aggiornamenti di Trenitalia parlano di "maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti per i treni in viaggio". Inoltre, "i treni viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato".

In corso la riprogrammazione del servizio commerciale.

Tra le corse cancellate quelle in partenza da Orte verso Viterbo Porta FIorentina e ritorno nell'orario di punta tra le 6,36 e le 8,10.