Il bollettino: 57 ricoverati per Covid negli ospedali umbri

PERUGIA - Ancora numeri che confermano la pandemia sotto controllo in Umria. Nell'ultimo bollettino non viene registrata alcuna vittima per Covid e prosegue il calo degli attualmente positivi ed anche il numero dei ricoveri risulta in discesa. Secondo i dati della Regione aggiornati al 5 giugno, gli attulamente positivi sono 1.309 (46 in meno di ieri), i nuovi contagi accertati 38 e i guariti 84.

I ricoveri sono 57 (uno in meno) di cui cinque (anche in questo caso uno in meno) in terapia intensiva. Nell'ultimo

giorno sono stati analizzati 7.800 test, (di cui 4.657 antigenici e 3.143 tamponi molecolari) con un tasso di

positività complessivo pari a 0,48 per cento.