Giovedì 2 Novembre 2023, 14:24 - Ultimo aggiornamento: 14:40

PERUGIA - Detenuto sì, ma in una struttura in cui possa essere curato. Questo chiede la famiglia del 33enne di Ancona accusato di aver violentato una bimba di sei anni la scorsa estate in un campeggio del Trasimeno.

Questo quanto chiesto giovedì mattina in tribunale nel corso dell'interrogatorio di garanzia