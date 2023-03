Venerdì 17 Marzo 2023, 07:24 - Ultimo aggiornamento: 09:49

«Anche tu assassino». È il biglietto anonimo recapitato all’avvocato Francesco Gatti, difensore della transessuale brasiliana Hudson Pinheiro Reis Duarte, in arte Patrizia, sotto processo con l’accusa di omicidio preterintenzionale per aver ucciso il giovane Samuele De Paoli. La foto del biglietto è stata pubblicata da Gatti sul proprio profilo Facebook. «Ho ricevuto oggi questo biglietto anonimo – scrive -. La delegittimazione costante del difensore e del suo ruolo, nel processo, può portare a queste conseguenze. Il travisamento delle funzioni e l’assimilazione dell’avvocato all’accusato, che è presunto innocente, stravolge il senso di tutto. Io non mi fermerò, e continuerò a svolgere il mio incarico, come sempre, con passione e impegno». Il processo sulla morte di Samuele riprenderà il 5 aprile con il conferimento dell'incarico da parte dle gup Piercarlo Frabotta al professor Vittorio Fineschi che si occuperà di una nuova perizia medico legale.