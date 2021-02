Benvenuti al Partygol, la Ternana espugna Foggia e tiene a distanza l'Avellino

FOGGIA - Un'altra domenica bestiale è quella che è stata appena archiviata dalla Ternana. La formazione di Cristiano Lucarelli vince a Foggia per 2 a 0 lo fa con una autorevolezza e una semplicità disarmante. La squadra rossoverde sta bene di testa, di fisico, di mentalità, ma soprattutto è plasmata da un allenatore che riesce a fare il turn over senza definirlo tale perché fin dal primo giorno ha parlato di voler disporre di una rosa di titolari. E così fino a questo momento è con Partipilo che con la rete rifilata ai pugliesi, è diventato non solo il capocannoniere della Ternana ma anche del girone C della serie C. Benvenuti al Partygol. Questa volta ha segnato di testa capitalizzando un corner magistralmente calciato da Palumbo. Un gol, quello del raddoppio, che arrivo dopo quello di Raičević bravo a girare in porta un assist di Falletti.

«Non abbiamo rischiato niente –asserisce Filip Raičević- abbiamo dato un grande dimostrazione di gioco durante l’arco di tutta la gara. Vedere palleggiare la squadra negli ultimi minuti della gara è un sintomo molto importante. Tuttavia dobbiamo continuare a giocare con questa intensità». Chiaramente l'obiettivo è di raggiungere la promozione prima possibile, a prescindere dai record che si allungano. E su questo versante da notare il pareggio del Bari a Catania con i siciliani che sbagliano pure un calcio di rigore nei minuti di recupero, mentre l'Avellino a Caserta vince per 2 a 0 diventando l'antagonista principale dei rossoverdi anche se il divario in classifica resta di dodici punti.

L'allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli continua a non guardare la classifica: «Cosa ho detto ai ragazzi? Che il Catanzaro, nostro prossimo avversario, ha vinto a Palermo. Sorriderò solo quando avremo raggiunto l'obiettivo».

