Bassetti: «La politica aiuti davvero i giovani»

PERUGIA - Un'ora a tutto campo. Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, presidente della Cei, in visita alla redazione del Messaggero, affronta i temi caldi dell'attualità: dall'immigrazione al voto nazionale, da Salvini alle elezioni a Perugia. Senza dimenticare Concorsopoli. E i temi cari alla Chiesa: i giovani, le difficoltà delle famiglie, come la crisi ha cambiato il tessuto sociale.



E parla di difficoltà delle vocazioni, sempre con il suo stile equilibrato che non perde mai serenità e sorriso: «L'Umbria ha un valore europeo. Sul terremoto, adesso la ricostruzione deve procedere. La vittoria di Romizi è segno di concordia trasversale. La Lega parla dei problemi reali, ma il populismo è un rischio da evitare».



Leggi l'intervista completa sul Messaggero in edicola e online sul Messaggero digital © RIPRODUZIONE RISERVATA