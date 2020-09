© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - «Sono grato a quanti si sono impegnati nel recupero e nella promozione della vita religiosa e sociale. Esprimo il mio apprezzamento per la valorizzazione della chiesa parrocchiale di Sant’Antonio, avamposto della città verso il contado di Porta Sole, con la sua festa che richiama l’armonia del creato, tra uomini, animali e ambiente. Il recupero dell’oratorio di Sant’Antonio, e ora anche quello di San Giovannino, sono tutti elementi che fanno della città un corpo vivo e rendono la vita migliore per tutti». A dirlo il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, presidente della Cei che ieri è intervenuto all’incontro Borghi e comunità, promosso nell’ex oratorio della Confraternita di Sant’Antonio Abate in corso Bersaglieri su iniziativa dall’associazione Borgo Sant’Antonio Porta Pesa. Lì si è parlato di comunità e valori e del ruolo della chiesa locale, che è stato illustrato proprio dal cardinale Gualtiero Bassetti.