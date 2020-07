TERNI Un uomo di 43 anni, originario di Napoli, che abita a Terni con la moglie e i figli minori, in una situazione di disagio, motivo per cui era stato richiesto l’intervento della polizia mla notte tra domenica e lunedì. Con la presenza della pattuglia della volante, la situazione sembrava fosse tornata alla calma, ma poco dopo gli agenti venivano di nuovo chiamati dai vicini perché la moglie era stata cacciata di casa con i figli a notte fonda. L’uomo si era barricato in casa e quando gli agenti sono riusciti ad entrare, si è scagliato contro di loro, opponendo resistenza, scalciando e dimenandosi; nella concitazione del momento un agente è rimasto ferito e ne avrà per 8 giorni. Lunedì pomeriggio, il 43enne verrà giudicato con rito direttissimo.

