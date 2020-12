L'Aquila, barricato in casa per 7 ore: aveva 4 fucili e due pistole

Si barrica, armato, in casa. E’ trascorsa in fibrillazione l'altra notte in un condominio dell'Aquila, nel popoloso quartiere Torretta, dove si era valutata la possibilità di far intervenire le teste di cuoio della Polizia per l’ostinazione di un uomo andata avanti per circa sette ore, ad aprire la porta agli agenti e permettere di essere controllato, nonostante l’invito rivolto anche dal Questore, Gennaro Capoluongo.

Il grosso dispiegamento di agenti di polizia e vigili del fuoco, ha avuto inizio dopo poco le 21 dell’altro ieri quando un inquilino del palazzo, allarmato dalla improvvisa perforazione del proprio soffitto, ha richiesto l’intervento degli agenti di Polizia, preoccupato della caduta di calcinacci insieme a due punte del trapano del vicino di casa. Ma l’arrivo degli agenti della Volante per verificare lo stato dei luoghi e compiere il controllo sulle armi possedute dall’uomo, ha peggiorato la situazione.

Il 50enne, in passato libero professionista, si è barricato, adducendo in maniera piuttosto sconclusionata una serie di motivi che hanno allarmato di molto gli agenti bloccati dietro la porta. Immediatamente è stato predisposto un piano per mettere in sicurezza gli inquilini e gli stessi soccorritori. Interrotta l’erogazione del gas, poi una squadra di vigili del fuoco con un sondino ha controllato che l’abitazione del 50enne non fosse satura di gas. A scopo precauzione alcune famiglie quelle più vicine all’appartamento dell’uomo barricato sono state fatte evacuare.

Nel frattempo sul posto sono intervenute anche alcune ambulanze del 118. La particolarità dell’intervento, ha sollecitato il Questore e il Capo di Gabinetto ad intervenire per avviare una complessa e attenta opera di mediazione, avallata dal sostituto Procuratore della Repubblica, Roberta D’Avolio e dal Prefetto, Cinzia Teresa Torraco. Valutata ad un certo punto l’ipotesi di fare intervenire sul posto lo speciale reparto della Polizia Di Stato, il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (Nocs). Alla fine è prevalso il buon senso e l’uomo ha aperto agli agenti che hanno sequestrato 4 fucili e 2 pistole oltre ad un numero considerevole di munizioni. Al termine lo stesso che non ha avuto bisogno delle cure dei medici, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Ultimo aggiornamento: 08:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA